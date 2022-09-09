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Взорвали БТР в тылу врага: ССО показали видео с поля боя

Новина українською →
Украина, Пятница 09 сентября 2022 18:59
Взорвали БТР в тылу врага: ССО показали видео с поля боя Фото: взорвали БТР в тылу врага: ССО показали видео с поля боя (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военные на южном направлении зашли вглубь оккупированной территории и уничтожили российский БТР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа CCO Украины наткнулась на вражескую позицию", - говорится в сообщении.

По словам военных, им удалось обнаружить вражеский БТР и личный состав оккупантов, который уничтожили за считанные минуты. После этого военные отправились дальше и продолжили выполнять свою основную задачу.

Напомним, что ВСУ показали работу украинского "БУК М-1". Украинский ЗРК уничтожил очередную цель.

Также ВСУ уничтожили 2 склада, паромную переправу и 3 "урагана" оккупантов.

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