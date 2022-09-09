Взорвали БТР в тылу врага: ССО показали видео с поля боя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"На южном направлении, во время проведения специальной разведки на временно оккупированной территории, боевая группа CCO Украины наткнулась на вражескую позицию", - говорится в сообщении.

По словам военных, им удалось обнаружить вражеский БТР и личный состав оккупантов, который уничтожили за считанные минуты. После этого военные отправились дальше и продолжили выполнять свою основную задачу.