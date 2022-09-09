В ЕС согласовали предоставление дополнительных 5 млрд евро помощи Украине
Фото: в ЕС согласовали предоставление дополнительных 5 млрд евро помощи Украине (Getty Images)
Страны Европейского союза согласовали предоставление Украине дополнительных 5 млрд евро макрофинансовой помощи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Европейского совета Шарля Мишеля.
"Я приветствую сегодняшнее заявление министров экономики и финансов ЕС о предоставление Украине дополнительных 5 миллиардов евро исключительной макрофинансовой помощи в соответствии с решением лидеров. ЕС поддерживает Украину и ее народ", - пишет Шарль Мишель.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно Европейская комиссия одобрила выделение Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи.
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