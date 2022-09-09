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ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, - Зеленский

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 22:08
ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области", - сказал он.

Зеленский отметил, что в части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории.

"Постепенно берем под контроль новые населенные пункты - повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей", - сказал президент.

Он добавил, что подразделения Нацполиции возвращаются в освобожденные населенные пункты.

Зеленский просит жителей сообщать украинским правоохранителям любую известную информацию о преступлениях оккупантов.

Напомним, в утренней сводке Генштаб сообщил, что украинские военные ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении, а за 3 дня ВСУ продвинулись на 50 км.

При этом ранее стало известно, что украинские военные освободили уже 20 населенных пунктов на Харьковском направлении, а президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении Балаклеи - насколько это важно для украинских сил - читайте по ссылке объяснение эксперта.

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