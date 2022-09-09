ВСУ освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области, - Зеленский

Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении .

"В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области", - сказал он.

Зеленский отметил, что в части сел региона проходят мероприятия по проверке и обеспечению территории.

"Постепенно берем под контроль новые населенные пункты - повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей", - сказал президент.

Он добавил, что подразделения Нацполиции возвращаются в освобожденные населенные пункты.

Зеленский просит жителей сообщать украинским правоохранителям любую известную информацию о преступлениях оккупантов.