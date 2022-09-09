В разведке рассказали о тяжелом положении россиян из-за контрнаступления ВСУ: что известно
После успешного контрнаступления наших воинов, русские начали думать о том как спасти свою жизнь. Некоторые даже похищают у местного населения велосипеды и мотороллеры для ухода с позиций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки.
"В результате контрнаступления Сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений", - пишет пресс-служба разведки.
Как отмечает разведка, оккупанты с 202-го отдельного мотострелкового полка покинули позиции и разместились в ближайшей лесополосе в Харьковской области. Подразделение осталось без командира и связи.
"Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного креста с требованием вывести их с территории Украины", - пишет пресс-служба.
Также оккупанты пытались сопротивляться танками и тяжелой огнеметной системой "Солнцепек", однако понесли серьезные потери. Скулят из-за мощного наступления ВСУ и воруют у местного населения велосипеды и мотороллеры, чтобы оставить позиции.
"На Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением-большинству "новобранцев" 55-60 лет", - добавляет пресс-служба.
Чтобы хоть как-то удержать позиции в Херсонской области, Россия забросила туда "свежих" солдат, однако те не хотят участвовать в наступательных боевых действиях.
Тем временем 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк прекратил существование из-за гибели или же ранения всех военнослужащих. Выжившие находятся в тяжелом состоянии.
С начала оборонительных операций, наши военные:
- вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
- освободили населенный пункт Озерное в Донецкой области;
- освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении;
- на Харьковском направлении наши воины вклинились в оборону врага на глубину до 50 км, а на отдельных направлениях - от 2 до нескольких десятков километров.
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