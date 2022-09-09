В разведке рассказали о тяжелом положении россиян из-за контрнаступления ВСУ: что известно

После успешного контрнаступления наших воинов, русские начали думать о том как спасти свою жизнь. Некоторые даже похищают у местного населения велосипеды и мотороллеры для ухода с позиций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки.

"В результате контрнаступления Сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений", - пишет пресс-служба разведки.

Как отмечает разведка, оккупанты с 202-го отдельного мотострелкового полка покинули позиции и разместились в ближайшей лесополосе в Харьковской области. Подразделение осталось без командира и связи.

"Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного креста с требованием вывести их с территории Украины", - пишет пресс-служба.

Также оккупанты пытались сопротивляться танками и тяжелой огнеметной системой "Солнцепек", однако понесли серьезные потери. Скулят из-за мощного наступления ВСУ и воруют у местного населения велосипеды и мотороллеры, чтобы оставить позиции.

"На Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением-большинству "новобранцев" 55-60 лет", - добавляет пресс-служба.

Чтобы хоть как-то удержать позиции в Херсонской области, Россия забросила туда "свежих" солдат, однако те не хотят участвовать в наступательных боевых действиях.

Тем временем 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк прекратил существование из-за гибели или же ранения всех военнослужащих. Выжившие находятся в тяжелом состоянии.

С начала оборонительных операций, наши военные: