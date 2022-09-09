ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В разведке рассказали о тяжелом положении россиян из-за контрнаступления ВСУ: что известно

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 17:56
В разведке рассказали о тяжелом положении россиян из-за контрнаступления ВСУ: что известно Фото: в разведке рассказали о тяжелом положении россиян из-за контрнаступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

После успешного контрнаступления наших воинов, русские начали думать о том как спасти свою жизнь. Некоторые даже похищают у местного населения велосипеды и мотороллеры для ухода с позиций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки.

"В результате контрнаступления Сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений", - пишет пресс-служба разведки.

Как отмечает разведка, оккупанты с 202-го отдельного мотострелкового полка покинули позиции и разместились в ближайшей лесополосе в Харьковской области. Подразделение осталось без командира и связи.

"Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного креста с требованием вывести их с территории Украины", - пишет пресс-служба.

Также оккупанты пытались сопротивляться танками и тяжелой огнеметной системой "Солнцепек", однако понесли серьезные потери. Скулят из-за мощного наступления ВСУ и воруют у местного населения велосипеды и мотороллеры, чтобы оставить позиции.

"На Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением-большинству "новобранцев" 55-60 лет", - добавляет пресс-служба.

Чтобы хоть как-то удержать позиции в Херсонской области, Россия забросила туда "свежих" солдат, однако те не хотят участвовать в наступательных боевых действиях.

Тем временем 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк прекратил существование из-за гибели или же ранения всех военнослужащих. Выжившие находятся в тяжелом состоянии.

С начала оборонительных операций, наши военные:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина
NEWS
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире