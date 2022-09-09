Официально. ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области (видео)

ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.

Отметим, что ранее в сети уже распространялись неофициальные сообщения об освобождении населенного пункта. Также об этом писал и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Уже сегодня это подтвердили и украинские военные.

"Харьковщина. Волохов Яр - наш. Слава Украине!"- говорится в описании под видео.

Напомним, сегодня в утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении, а через 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.

При этом ранее стало известно, что украинские военные освободили уже более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении, а президент Владимир Веленский сообщил о деокупации Балаклеи - насколько это важно для украинских сил - читайте по ссылке объяснение эксперта.

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