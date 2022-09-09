ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Официально. ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области (видео)

Новина українською →
Волохов Яр, Пятница 09 сентября 2022 13:49
Официально. ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области (видео) Фото: ВСУ освободили Волохов Яр в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Харьковщина. Волохов Яр - наш. Слава Украине!"- говорится в описании под видео.

Отметим, что ранее в сети уже распространялись неофициальные сообщения об освобождении населенного пункта. Также об этом писал и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко. Уже сегодня это подтвердили и украинские военные.

Напомним, сегодня в утренней сводке Генштаб сообщил, что ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении, а через 3 дня наши воины продвинулись на 50 километров.

При этом ранее стало известно, что украинские военные освободили уже более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении, а президент Владимир Веленский сообщил о деокупации Балаклеи - насколько это важно для украинских сил - читайте по ссылке объяснение эксперта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире