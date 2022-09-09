Украину зальют дожди: прогноз погоды на завтра

В субботу, 10 сентября, Украину накроют сильные дожди. При этом прогнозируется штормовой ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook .

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине будет облачно. При этом ожидаются умеренные дожди по всей территории страны кроме восточных и юго-восточных областей. В то же время в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях прогнозируются значительные дожди.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем на Правобережье местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13 градусов, в Закарпатье и крайнем юге страны до +16, а в восточных и северо-восточных областях +2 +7. Днем в Украине температура будет колебаться от +13 до +18 градусов, а в южной части от +19 до +24 градусов.

При этом глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что в течение 10-11 сентября на территории Черниговской области ожидаются значительные дожди.

"Общее количество осадков ожидается близким к месячной норме (в пределах 30-70 мм). В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест в населенных пунктах", - написал он в Telegram.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что областью уже пронеслись дожди, добавив, что из-за грозы без электроснабжения остались 48 населенных пунктов (28 полностью, 20 частично).

"Отключения фиксировались во всех районах нашей области. Над восстановлением питания сейчас работает 15 бригад ЧАО "Львовоблэнерго". Это 64 специалиста и 22 единицы техники", - написал он в Telegram.

Погода в Киеве и области

В столице и области завтра ожидаются дожди и грозы. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью будет в районе +8 +13 градусов, а днем +13 +18. В Киеве ночью ожидается около 10 градусов, а днем +13 +15.