Під вогнем "Епіцентр", ROZETKA та "Нова пошта": що відомо про удар РФ по Києву та області

Росія в ніч на 5 серпня здійснила ракетно-дронову атаку, застосувавши балістику. Основний удар припав на Київщину, де загинули люди, а під вогнем опинилися логістичні хаби та склади.

Що відомо про наслідки атаки, жертв і руйнування - у матеріалі РБК-Україна.

Головне: РФ випустила 28 ракет (зокрема балістичних і "Цирконів"/"Оніксів") та 115 дронів.

Основний удар припав на Київщину. Жодної балістики перехопити не вдалося.

У Києві та на Київщині загинули щонайменше 17 людей, ще 44 отримали поранення. Найбільше жертв - у Броварському районі.

Під прицілом на Київщині опинилися склади та логістичні хаби: об'єкти "Епіцентру", ROZETKA, Fozzy Group. Атаковане вантажне відділення "Нової пошти" на Оболоні.

У Броварському районі загиблі були виявлені біля станції "Квітневе" - люди не встигли на останній потяг через його затримку.

Чим Росія атакувала Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 5 серпня російські війська випустили:

4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс";

24 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400;

115 ударних безпілотників Shahed (більшість із них - реактивні), "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія".

Основним напрямком атаки була Київщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи. Втім, жодної з балістичних ракет збито не було.

Станом на 08:30 сили ППО збили або подавили 98 ударних безпілотників. Водночас зафіксовано влучання ракет і 17 дронів на 26 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Київ: загибла, десятки постраждалих і витік аміаку

За даними Київської міської військової адміністрації, у столиці загинула одна людина, ще 26 постраждали.

Наслідки ударів зафіксували у Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.

В Оболонському районі виникли пожежі у житлових і нежитлових будівлях.

У Голосіївському районі сталося пошкодження системи, яка містила близько 300 літрів аміаку. За даними ДСНС, витік був незначним і загрози для населення немає.

Також у столиці горіли складські приміщення та нежитлові будівлі. У Голосіївському районі тривали пошуки людей під завалами.

На тлі пожеж та витоку аміаку всіх районах Києва спостерігається підвищений рівень забруднення, свідчать дані інтерактивної мапи SaveEcoBot.

Київщина: 14 загиблих і найбільші втрати у Броварському районі

За даними ДСНС, у Київській області загинули 14 людей, ще 27 отримали поранення.

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що найбільше жертв - у Броварському районі, де загинули дев'ятеро людей. Ще четверо людей загинули у Бучанському районі та одна - у Фастівському.

Росіяни атакували Броварський, Бучанський і Фастівський райони. Пошкоджені складські приміщення, логістичне підприємство, автомобілі та інші об'єкти.

Також відомо, що в Броварах зафіксували перевищення рівня діоксиду азоту після нічної атаки РФ. Мер Ігор Сапожко повідомив, що за результатами лабораторних досліджень атмосферного повітря у районі вул. Шевченка перевищень гранично допустимих концентрацій продуктів горіння не виявлено.

Проведена аерація повітря допомогла зменшити концентрацію шкідливих речовин.

Натомість у районі вул. Героїв України та Торгмашу зафіксовано перевищення гранично допустимого рівня діоксиду азоту - 0,26 мг/м³ при нормі 0,2 мг/м³. Водночас інші показники залишаються в межах норми.

Загиблі на території залізничної платформи

В "Укрзалізниці" повідомили, що під удар потрапила логістична та залізнична інфраструктура у Броварському районі.

На території залізничної платформи поблизу атакованих логістичних центрів виявили загиблих.

Під час атаки рух поїздів і роботу станцій тимчасово призупиняли. Пасажирів та працівників евакуювали.

Як згодом розповів голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун, найбільше жертв зафіксували біля залізничної станції "Квітневе".

"Вчора вночі трохи затримався потяг, і люди не встигли на свій останній потяг. Наразі відомо про вісьмох загиблих. Троє людей ще під питанням, близько 12 осіб перебувають у лікарні", - сказав він в ефірі телемарафону.

Росія знищила логістику та виробництво "Епіцентру"

Одним із найбільших наслідків нічної атаки стало знищення виробничої та логістичної інфраструктури компанії "Епіцентр".

Компанія повідомила, що російські ракети вразили два ключові логістичні комплекси. У Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній.

У Калинівці загинув співробітник компанії, ще троє людей дістали поранення.

Також ракета влучила у завод Epicentr Ceramic Corporation. Унаслідок удару повністю зруйновані виробничі печі, через що підприємство припиняє роботу. Крім того, знищено два великі складські комплекси та вигоріли 20 автомобілів працівників.

У "Епіцентрі" заявили, що тимчасово переносять виробництво керамічної плитки на свої підприємства за кордоном. За попередніми оцінками, відновлення зруйнованого виробництва триватиме щонайменше півтора-два роки. Масштаб завданих збитків ще встановлюють.

Під ударом були й ROZETKA, Fozzy Group, "Нова пошта" та інші

За словами голови Броварської РДА, у районі також є близько п'яти найбільш постраждалих локацій, де були атаковані логістичні компанії, зокрема Fozzy Food. Найвідомішими активами групи є торгові мережі "Сільпо", "Фора" та "Траш!".

Крім того, пошкоджено житлові будинки, а рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на одному з найбільших логістичних хабів, що займається вантажоперевезеннями. На фото можна побачити, що мова йде про склади ROZETKA.

Також в мережі написали про удар по "Новій пошті" в Оболонському районі Києва.

Як згодом заявили у самій компанії, під час нічної атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" в столиці. Ворог застосував касетні боєприпаси.

Внаслідок атаки загинули 3 людей: двоє водіїв партнера-перевізника та один працівник підрядної організації. Ще 8 людей отримали поранення.

"Нова пошта" обіцяє компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Харківщина: без світла залишилися понад 13 тисяч людей

У Чугуєві Харківської області російський безпілотник влучив в об'єкт інфраструктури.

Унаслідок атаки без електропостачання залишилися понад 13 тисяч споживачів.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований російський удар.

За його словами, основна ціль атаки - складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

Президент зазначив, що перехоплювачі балістики - те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні.

"Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань. Партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками. Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями. Досі. Потрібні нові кроки від G7 та від ЄС, усіх, хто підтримує захист життя", - написав він.

Уряд готує рішення після ударів РФ по бізнесу та логістиці

За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, Росія розширює терор проти українського бізнесу, який обслуговує мільйони людей. Під ударами опинилися підприємства, виробництва, торгівельні та логістичні комплекси.

"Жодної військової мети в цих атаках немає - це тероризм!" - наголосив Корецький.

Він повідомив, що уряд терміново проведе зустрічі з представниками бізнесу та напрацює рішення, які допоможуть забезпечити безперервну роботу логістичних компаній і торговельних підприємств після російських атак.

Відповідні доручення вже отримало Міністерство економіки.