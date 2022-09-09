Если Украина откажется воевать, то прекратит свое существование, - Генсек НАТО

Если Украина прекратит вести боевые действия, то она перестанет существовать как независимое государство.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Брюсселе.

"Если президент Путин и Россия перестанут воевать, у нас будет мир. Если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать как независимое государство. Поэтому нам нужно продолжать оказывать ей всестороннюю поддержку", - подчеркнул генсек НАТО.

Он также заверил, что НАТО намерен снабжать Киев вооружениями в долгосрочной перспективе.

"Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам", — добавил Столтенберг.