Нові успіхи ЗСУ та візовий бан ЄС для росіян: новини за 9 вересня

Вчора, 9 вересня 2022 року, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області. А також Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією.

Війна Росії проти України: останні новини

ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів у Харківській області

Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території.

Рада ЄС затвердила повне припинення угоди про спрощений візовий режим з РФ

Рада ЄС ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією. Отже, до громадян Росії будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.

"Це призведе до збільшення візового збору з 35 до 80 євро, необхідність надання додаткових документальних доказів, збільшення термінів оформлення віз і більш суворі правила видачі багаторазових віз", - йдеться в повідомленні.

Офіційно. ЗСУ звільнили Волохів Яр в Харківській області

ЗСУ звільнили від окупантів Волохів Яр у Харківській області. Наші захисники підняли український прапор у населеному пункті.

"Харківщина. Волохів Яр - наш. Слава Україні!" - йдеться в описі під відео.

Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби "Азову"

Соціальні мережі Facebook та Instagram заблокували сторінки патронатної служби полку "Азову".

Зазначається, що компанія Meta, яка керує соцмережами, вказала, що сторінки були заблоковані через порушення правил, проте точної причини не було названо.

"Нафтогаз" розпочинає новий арбітраж проти "Газпрому" через несплату за транзит

НАК "Нафтогаз України" подало прохання про арбітраж проти "Газпрому" до Міжнародного арбітражного суду. "Нафтогаз" вимагає сплати коштів за транспортування природного газу територією України, які не були сплачені вчасно та в повному обсязі.

В ЄС погодили надання додаткових 5 млрд євро допомоги Україні

Країни Європейського союзу погодили надання Україні додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги.

"Я вітаю сьогоднішню заяву міністрів економіки та фінансів ЄС про надання Україні додаткових 5 мільярдів євро виключної макрофінансової допомоги відповідно до рішення лідерів. ЄС підтримує Україну та її народ", - пише голова Європейської ради Шарль Мішель.

Російський олігарх Фрідман запропонував Україні 1 млрд доларів, щоб позбутися санкцій

Російський бізнесмен Михайло Фрідман запропонував перевести 1 млрд доларів зі свого особистого статку в український банк "Альфа-банк", співзасновником якого він є. За словами людей, знайомих з цим питанням, ця пропозиція спрямована на те, щоб переконати Великобританію зняти з нього санкції.

В Австрії допускають послаблення санкцій, якщо Путін піде на поступки

Австрія не виключає можливості поступового зняття санкцій ЄС з Росії. Це можливе у разі відповідних кроків збоку Кремля.

Глава МЗС Австрії Александера Шалленберг підкреслив, що у такому разі "переговори завжди вимагають двох сторін", і доти, доки однією з них робляться спроби спотворити факти військовими засобами, час для таких тем ще не настав.

Поліція повертається на звільнені території Харківської області

На звільнені території Харківської області будуть направлені підрозділи поліції та ДСНС. Першочерговим завданням є забезпечення гуманітарних потреб для місцевого населення.

Прогноз погоди на сьогодні

У суботу, Україну накриють сильні дощі. При цьому прогнозується штормовий вітер.

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні буде хмарно. При цьому очікуються помірні дощі по всій території країни крім східних і південно-східних областей. Водночас у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях прогнозуються значні дощі.

Вітер південно-східний 7-12 м/сек, вдень на Правобережжі місцями пориви 15-20 м / сек.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13 градусів, на Закарпатті та крайньому півдні країни до +16, а у східних та північно-східних областях +2 +7. Вдень в Україні температура коливатиметься від +13 до +18 градусів, а в південній частині від +19 до +24 градусів.