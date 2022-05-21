Новые рубежи для пуска ракет по Украине и обезьянья оспа в Европе: новости за 20 мая
Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по Украине, Россия продолжает дестабилизировать Приднестровье, в Европе распространяется обезьянья оспа. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 20 мая - в материале РБК-Украина.
Война России проти Украины: последние новости
- Войска РФ обстреляли школу в Северодонецке Луганской области, где прятались сотни людей. В результате чего по меньшей мере трое из них погибли.
- Российские войска нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. В результате чего повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры и три человека ранены.
- Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. В результате обстрела вспыхнул сильный пожар, дым был виден с любой точки города.
- Российские войска наступают на Лисичанск и Северодонецк. Известно о как минимум 12 погибших и более 60 разрушенных домов.
- Российские войска в пятницу снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Враг применил минометы.
- Российская армия нанесла ракетный удар по Полтавской области. Оккупанты повредили инфраструктурный объект.
- Вечером 20 мая в разных районах Одессы прогремели мощные взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.
- В Николаеве 20 мая вечером раздались взрывы. Мэр Александр Сенкевич призвал жителей быть осторожными.
Генштаб предупреждает. Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по Украине
Российская армия ищет новые рубежи для запуска ракет по территории Украины. В частности, враг может вести обстрел из северной части оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.
"Агрессор определяет новые рубежи для пуска ракет по нашей стране. Как стало известно нашей разведке, российские экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 отрабатывали условные пуски ракет из воздушного пространства северной части временно оккупированной территории АР Крым", - отметил Мотузяник.
Не должно быть ограничений. Буданов назвал вооружение, которое нужно Украине для наступления
Для дальнейшего наступления Украина нуждается в большем количестве вооружения. В то же время не должно быть никаких ограничений, поскольку Россия использует против нашей страны абсолютно все виды оружия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова в интервью для The New York Times. Буданов перечислил вооружение, необходимое для Украины.
Украина не согласится на альтернативы вступления в Евросоюз, - Ермак
Украинские власти не заинтересованы в интеграции в новые объединения вместо Европейского Союза. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на идею Эммануэля Макрона.
Рассматривать альтернативу вступлению в ЕС Украина не будет. Эту позицию Ермак озвучил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council.
Россия продолжает дестабилизировать Приднестровье. Распространяет фейки о минировании
Российские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в непризнанном Приднестровье. Среди жителей распространяются фейки о минировании в крупных городах региона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что вновь распространяется информация о минировании объектов социальной инфраструктуры в крупных городах Приднестровья - Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице.
Обезьянья оспа в Европе. Как проявляется и в чем опасность
Вспышку оспы обезьяны фиксирует все больше стран. Сегодня в Германии подтвержден первый случай заболевания инфекцией. Завкафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская объяснила как проявляется заболевание и чем оно опасно.
Маршрутчики массово поднимают тарифы на проезд. Местами - почти вдвое!
Проезд в маршрутках резко дорожает из-за дефицита топлива в Украине. Частные перевозчики Киева поднимут тарифы в ближайшие дни. Такая же ситуация с ценами на проезд во Львове, Черновцах и других городах страны.
Где и на сколько подорожают билеты в общественном транспорте - читайте в материале Styler.
В Украину движется "шторм" и похолодание: синоптики объявили І уровень опасности
Погода в Украине на выходных принесет сильный со штормовыми порывами ветер и значительное похолодание. Штормовое предупреждение синоптики сделали на субботу, а вот в воскресенье в страну зайдет похолодание
Где будет бушевать непогода в ближайшие дни - читайте в материале Styler.