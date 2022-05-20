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Повреждены 100 домов и раненные. Малин под Житомиром подвергся ракетному удару

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Малин, Пятница 20 мая 2022 13:53
Повреждены 100 домов и раненные. Малин под Житомиром подвергся ракетному удару Фото: 20 мая Малин подвергся ракетному удару (nationalinterest.com)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 мая российские войска нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. В результате чего повреждены около 100 домов, объект инфраструктуры и три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Малина Александра Ситайло во время видеообращения.

"По территории нашей общины Российской Федерацией в очередной раз был нанесен ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 домов. Слава Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых", - рассказал Ситайло.

По словам мэра, сейчас на месте происшествия работают спасатели и следственно-оперативная группа. В течение дня восстановят электроснабжение в микрорайоне, который пострадал.

Напомним, сегодня с утра жители Житомирской области сообщали о взрывах во время воздушной тревоги. Их услышали в районе города Малин. Позже эту информацию подтвердил глава Коростенской районной военной администрации Юрий Тарасюк.

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