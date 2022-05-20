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Российские войска обстреляли Полтавскую область. Попали в объект инфраструктуры

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Лубны, Пятница 20 мая 2022 14:00
Российские войска обстреляли Полтавскую область. Попали в объект инфраструктуры Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Лубенской общине (facebook com)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в пятницу, 20 мая, нанесла ракетный удар по Полтавской области. Оккупанты повредили инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Дмитрия Лунина в Telegram.

"Прилет в Лубенской общине по объекту инфраструктуры. Информацию о пострадавших и разрушениях устанавливаем. Детали - позже", - отметил он.

Напомним, сегодня во Львовской области украинские силы ПВО сбили вражескую крылатую ракету.

Также российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Малин Житомирской области. В результате повреждены более 100 домов.

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