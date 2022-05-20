Россия продолжает дестабилизировать Приднестровье. Распространяет фейки о минировании
Российские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в непризнанном Приднестровье. Среди жителей распространяются фейки о минировании в крупных городах региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
"На Бессарабском направлении российские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вновь распространяется информация о минировании объектов социальной инфраструктуры в крупных городах Приднестровья - Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах и Рыбнице.
Напомним, в апреле в Приднестровье произошла серия провокаций. Так, 27 апреля сообщалось о стрельбе возле военных складов в селе Колбасна, которое находится рядом с украинской границей.
Отметим, с 14 мая вооруженные формирования Приднестровья переведены на усиленный режим.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.