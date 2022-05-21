Нові рубежі для пуску ракет по Україні та віспа мавпи в Європі: новини за 20 травня

Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні, Росія продовжує дестабілізувати Придністров'я, в Європі поширюється віспа мавп. Докладніше про те, що сталося в п'ятницю, 20 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Генштаб попереджає. Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по Україні

Російська армія шукає нові рубежі для запуску ракет по території України. Зокрема, ворог може вести обстріл з північної частини окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Александра Мотузяника.

"Агресор визначає нові рубежі для пуску ракет по нашій державі. Як стало відомо нашій розвідці, російські екіпажі дальніх бомбардувальників Ту-22М3 відпрацьовували умовні пуски ракет з повітряного простору північної частини тимчасово окупованої території АР Крим", - зазначив Мотузяник.

Не повинно бути обмежень. Буданов назвав озброєння, яке потрібно Україні для наступу

Для подальшого наступу Україна потребує більше озброєння. Водночас не повинно бути жодних обмежень, оскільки Росія використовує проти нашої країни абсолютно усі види зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова в інтерв'ю для The New York Times. Буданов перерахував озброєння, необхідне для України.

Україна не погодиться на альтернативи вступу в Євросоюз, - Єрмак

Українська влада не зацікавлена в інтеграції в нові об'єднання замість Європейського Союзу. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на ідею Еммануеля Макрона.

Розглядати альтернативи вступу в ЄС Україна не буде. Цю позицю Єрмак озвучив під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council.

Росія продовжує дестабілізувати Придністров'я. Поширює фейки про мінування

Російські спецслужби продовжують спроби дестабілізувати ситуацію в невизнаному Придністров'ї. Серед жителів поширюються фейки про мінування у великих містах регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"На Бессарабському напрямку російські спецслужби вживають заходів щодо дестабілізації ситуації в регіоні", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що знову поширюється інформація про мінування об'єктів соціальної інфраструктури у великих містах Придністров'я - Тирасполі, Бендерах, Дубоссарах і Рибниці.

Віспа мавпи в Європі. Як проявляється і в чому небезпека

Спалах віспи мавпи фіксує все більше країн. Сьогодні у Німеччині підтверджено перший випадок захворювання інфекцією. Завкафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська пояснила як проявляється захворювання і чим воно небезпечне.

Маршрутчики масово піднімають тарифи на проїзд. Місцями - майже вдвічі!

Проїзд у маршрутках різко дорожчає через дефіцит палива в Україні. Приватні перевізники Києва піднімуть тарифи найближчими днями. Така сама ситуація із цінами на проїзд у Львові, Чернівцях та інших містах країни.

Де та на скільки подорожчають квитки у громадському транспорті – читайте у матеріалі Styler.

В Україну суне "шторм" і похолодання: синоптики оголосили І рівень небезпечності

Погода в Україні на вихідних принесе сильний зі штормовими поривами вітер і значне похолодання. Штормове попередження синоптики зробили на суботу, а от в неділю в країну зайде похолодання.

Де вируватиме негода найближчими днями - читайте в матеріалі Styler.