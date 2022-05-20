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В Одессе прогремели мощные взрывы

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Одесса, Пятница 20 мая 2022 17:23
В Одессе прогремели мощные взрывы Фото: в Одессе слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Вечером 20 мая в разных районах Одессы прогремели мощные взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

"В Одесской области второй час продолжается воздушная тревога. В разных районах Одессы слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Правда, вражеская ракета попала в уборную.

Ранее мы сообщали, что сегодня под ракетный обстрел также попали город Малин Житомирской области и Лубенская община Полтавской области.

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