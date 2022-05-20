ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Николаеве слышны взрывы. Жителей города призвали перейти в безопасные места

Новина українською →
Николаев, Пятница 20 мая 2022 20:25
В Николаеве слышны взрывы. Жителей города призвали перейти в безопасные места Фото: В Николаеве 20 мая раздались взрывы (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Антон Федорцив

В Николаеве 20 мая вечером раздались взрывы. Мэр Александр Сенкевич призвал жителей быть осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Сєнкевич Online.

В пятницу вечером в Николаеве раздались взрывы. Мэр призвал жителей быть осторожными.

"В Николаеве раздаются взрывы. Держитесь подальше от окон!" – написал Сенкевич.

Новость дополняется.

Напомним, что российские оккупанты нанесли удар по дому культуры в Лозовой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев ВС РФ Война России против Украины
NEWS
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
Путин в тупике. Не может признать поражения, чтобы Россия не потеряла статуса, - Буданов
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков