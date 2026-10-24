Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр оборони України Євгеній Хмара розповів у коментарі журналістам.

За його словами, Міноборони фіксує швидкість більше 400 км/год, зв'язок стабільний.

"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та звʼязку", - зазначив Хмара.

Водночас Міноборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink.