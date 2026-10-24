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Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні

11:07 24.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Хмара підтвердив відновлення швидкості Starlink в Україні Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара (facebook.com SecurSerUkraine)
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Системи моніторингу Міністерства оборони України фіксують відновлення швидкості військового Starlink до понад 400 км/год.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр оборони України Євгеній Хмара розповів у коментарі журналістам.

За його словами, Міноборони фіксує швидкість більше 400 км/год, зв'язок стабільний.

"Це черговий приклад, коли прямий діалог та наполеглива позиція президента України на найвищому рівні дає результати. І цей результат передусім важливий для нашого фронту, для військових, роботи безпілотників, логістики та звʼязку", - зазначив Хмара.

Водночас Міноборони продовжує моніторинг та фіксацію роботи Starlink.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна у Міноборони повідомили, що в Україні 24 жовтня військовий Starlink відновив роботу на швидкості 161 км/год.

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Міністерство оборони України Starlink Війна в Україні Євгеній Хмара
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