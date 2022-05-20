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Обезьянья оспа в Европе. Как проявляется и в чем опасность

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Киев, Пятница 20 мая 2022 23:18
Обезьянья оспа в Европе. Как проявляется и в чем опасность Фото: (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вспышку оспы обезьяны фиксирует все больше стран. Сегодня в Германии подтвержден первый случай заболевания инфекцией. Завкафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская объяснила как проявляется заболевание и чем оно опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Голубовской.

Врач пояснила, что оспу обезьян выявили еще в XIX веке. Проведенные в конце 50-х годов прошлого столетия позволило обнаружить поксвирусы, которые отличались от вируса оспы и коровьей оспы.

"Клиническое течение заболевания может быть доброкачественным с небольшими высыпаниями и достаточно тяжелым с массивной сыпью, мультиорганными поражениями, дыхательной недостаточностью, кератитами, изъязвлениями роговицы, слепотой, энцефалитом и летальностью до 10%", - уточнила Голубовская.

Как проявляется и передается оспа обезьян

Одним из характерных проявлений оспы обезьян является увеличение лимфоузлов. Причем это может происходить до клинического течения заболевания. Образовавшаяся сыпь часто нагнаивается и оставляет рубцы.

Источником инфекции являются не только обезьяны, но и другие животные, в частности, грызуны. Передается болезнь воздушно-капельным, контактным, вертикальным (от матери к ребенку) путем. Передачу половым - пока не доказан. Длительность заболевания составляет от 2 до 4 недели.

С чем связан резонанс с сегодняшней вспышкой обезьяньей оспы

Как отмечает Голубовская, одна из причин сегодняшней вспышки оспы обезьян заключается в ликвидации натуральной оспы и отмены вакцинации против нее. В результате менее трети людей имеют иммунитет к заболеванию. Врач отмечает, что в результате этой вспышки существует риск получить новый вид инфекции.

Еще одной причиной распространения оспы обезьян Голубовская называет отсутствие противовирусных лекарств, способных бороться с инфекцией. По ее словам, зарегистрированные препараты пока не доказали своей эффективности.

Голубовская добавила, что сегодняшняя вспышка оспы обезьян распространяется очень быстро и такого не наблюдалось ранее. "Поэтому, видимо, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и созывает экстренное совещание (достаточно оперативно, если сравнивать с реакцией на ковид), учитывая удвоение случаев оспы обезьян в Англии за буквально несколько дней, появление ее в Канаде и странах Европы", - отметила врач.

Подводя итог Голубовская уточняет, что вспышки обезьяньей оспы хорошо поддавались контролю. Кроме того, пока нет данных о том, что одной передачи инфекции от человека человеку достаточно для поддержания вируса в популяции людей.

"Геном вируса достаточно стабилен, иммунитет стойкий и перекрестный с другими поксвирусами. Так что пока без паники, но готовиться надо", - подытожила Голубовская.

Напомним, последние несколько дней в странах Европы фиксируют вспышку оспы обезьян. Случаи заболевания выявили в Великобритании, Испании, Франции, Швеции и Португалии.

Отметим, кроме европейских стран обезьянью оспу выявили в Австралии.

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ВОЗ Эпидемия Оспа обезьян
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