Не прекращают обстрелы. Оккупанты снова атаковали приграничные территории на севере Украины
Фото: оккупанты зноу обстреляли приграничные территории на севере (Getty Images)
Российские войска в пятницу, 20 мая, снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Враг применил минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
В Черниговской области военные РФ около 14:35 совершили четыре обстрела в районе населенного пункта Гремяч из миномета калибра 120 мм.
Также около 14:50 оккупанты четыре раза обстреляли район населенного пункта Середино-Буда в Сумской области.
Потерь среди личного состава и техники нет.
Напомним, сегодня мы уже сообщали об обстрелах приграничных территорий на севере Украины.
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