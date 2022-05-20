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Не прекращают обстрелы. Оккупанты снова атаковали приграничные территории на севере Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 20 мая 2022 16:39
Не прекращают обстрелы. Оккупанты снова атаковали приграничные территории на севере Украины Фото: оккупанты зноу обстреляли приграничные территории на севере (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в пятницу, 20 мая, снова обстреляли приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Враг применил минометы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

В Черниговской области военные РФ около 14:35 совершили четыре обстрела в районе населенного пункта Гремяч из миномета калибра 120 мм.

Также около 14:50 оккупанты четыре раза обстреляли район населенного пункта Середино-Буда в Сумской области.

Потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, сегодня мы уже сообщали об обстрелах приграничных территорий на севере Украины.

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Война России против Украины Черниговская область Сумская область
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