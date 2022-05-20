Россия обстреляла школу в Северодонецке, где прятались люди: трое погибли

Сегодня, 20 мая российские войска обстреляли школу в Северодонецке Луганской области, где прятались сотни людей. В результате чего по меньшей мере трое из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", - написал Гайдай.

По его словам, полиция Луганской области сейчас пытаются перевезти людей в другое укрытие.

"Прошу, если вы остались в городе - постоянно находитесь в укрытиях", - призвал Гайдай.

Напомним, российские оккупанты целенаправленно обстреливают жилой массив Северодонецка. За последние сутки погибли более 10 человек. Плотность обстрелов не позволяет обследовать территории.

Ранее стало известно, что за сутки российская армия разрушила в Луганской области более 60 домов.

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