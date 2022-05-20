ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия обстреляла школу в Северодонецке, где прятались люди: трое погибли

Новина українською →
Северодонецк, Пятница 20 мая 2022 14:24
Россия обстреляла школу в Северодонецке, где прятались люди: трое погибли Фото: российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались люди (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 мая российские войска обстреляли школу в Северодонецке Луганской области, где прятались сотни людей. В результате чего по меньшей мере трое из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", - написал Гайдай.

По его словам, полиция Луганской области сейчас пытаются перевезти людей в другое укрытие.

"Прошу, если вы остались в городе - постоянно находитесь в укрытиях", - призвал Гайдай.

Напомним, российские оккупанты целенаправленно обстреливают жилой массив Северодонецка. За последние сутки погибли более 10 человек. Плотность обстрелов не позволяет обследовать территории.

Ранее стало известно, что за сутки российская армия разрушила в Луганской области более 60 домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Северодонецк Обстріл
NEWS
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков