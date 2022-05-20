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Полсотни разрушенных домов и 12 погибших: россияне наступают на Северодонецк

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Луганская область, Пятница 20 мая 2022 08:28
Полсотни разрушенных домов и 12 погибших: россияне наступают на Северодонецк Фото: 12 человек погибли из-за обстрела оккупантами Северодонецка (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска наступают на Лисичанск и Северодонецк. В результате чего за сутки в Луганской области 12 погибших и более 60 разрушенных домов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая в Telegram.

"За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один - в Горной общине. Разрушаются и выгорают дома. Местами целыми улицами, как вот в Нирково - пять жилых хозяйств подряд. В Золотом - шесть, во Врубовке - три, еще три - в Рубежном. Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия", - написал Гайдай.

Однако, по его словам, штурм Северодонецка успеха не имел - россияне понесли потери в личном составе и отступили.

Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушены по меньшей мере пять многоэтажек.

При этом не лучше ситуация и в городах Лисичанске и рядом. Так, в Лисичанске обстрелами повреждены 12 домов, в Новодружеске - 14, в Приволье - 17.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ отбили 14 атак врага и уничтожили 28 единиц техники.

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Луганск Северодонецк Лисичанск
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