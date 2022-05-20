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Украина не согласится на альтернативы вступления в Евросоюз, - Ермак

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 19:15
Украина не согласится на альтернативы вступления в Евросоюз, - Ермак Фото: Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Украинские власти не заинтересованы в интеграции в новые объединения вместо Европейского Союза. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на идею Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Рассматривать альтернативу вступлению в ЕС Украина не будет. Эту позицию Ермак озвучил во время выступления в аналитическом центре Atlantic Council.

"Мы не согласимся на альтернативы вступления в ЕС, которые снова начали звучать в последнее время", – заявил руководитель Офиса президента.

Он также затронул тему присоединения Украины к НАТО. По мнению Ермака, вооруженные силы усилят Черноморский и Балтийский фланги альянса.

"В целом глубокое включение Украины в многосторонние форматы, которые улучшают ее интеграцию с международным сообществом, является важным фактором безопасности", – добавил он.

Ранее французский президент Макрон предложил альтернативный вариант интеграции Украины в ЕС. Т. н. Европейское политическое сообщество якобы объединит государства, которые вступят в Евросоюз в будущем или вышли из него.

К слову, глава Евросовета Мишель поддержал идею Макрона о создании нового политического сообщества.

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Евросоюз Украина Андрей Ермак Офис президента Вступление в ЕС
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