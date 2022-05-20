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Киевский район Харькова подвергся ракетному удару. Вспыхнул пожар

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Харьков, Пятница 20 мая 2022 21:17
Киевский район Харькова подвергся ракетному удару. Вспыхнул пожар Фото: в результате ракетного удара по Харькову вспыхнул пожар (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты нанесли ракетны удар по Киевскому району Харькова. В результате обстрела вспыхнул сильный пожар, дым виден с любой точки города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Харьков".

"Жители Харькова сообщают о ракетном ударе по Киевскому району города", - сообщает издание.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по Харьковской области сообщили, что в результате ракетного удара вспыхнул пожар. В социальных сетях публикуют фото и видео густых клубов дыма над местом взрыва, которые видны практически с любой точки областного центра.

Напомним, днем оккупанты нанесли ракетный удар по Дому культуры в Лозовой Харьковской области. Ранения получили 7 человек, в том числе 11-летний ребенок.

Отметим, после отступления от Харькова в начале мая российские войска усилили обстрелы города и области. Так, сегодня ракетный удар попал поселок Малая Даниловка Харьковской области.

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