Новий український БПЛА та екстрені відключення світла: новини за 27 жовтня

В Україні розробили новий сучасний БПЛА

В Україні розробили новий безпілотний авіаційний комплекс "ШАРК". Він не тільки стійкий до РЕБ, а може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

"Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення Росії. І менш як за півроку "ШАРК" вже літав", - йдеться у повідомленні.

Ворог знову обстріляв об'єкти енергетики у центрі України

Російські війська 27 жовтня знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджено магістральну мережу в центральних областях.

Через пошкодження енергосистеми сьогодні у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежать використання електроенергії.

"Поки що обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", - пояснюють в "Укренерго".

США підготували план контролю за зброєю в Україні

Сполучені Штати підготували план протидії захопленню західних озброєнь Росією під час війни в Україні.

У заяві Держдепу йдеться про те, що західні партнери прискорили постачання озброєнь в Україну. А вона, своєю чергою, зобов'язалася вести облік і намагатися зберегти їх.

"Як і в будь-якому конфлікті ми зберігаємо пильність щодо можливості того, що кримінальні та недержавні суб'єкти можуть спробувати незаконно отримати зброю в Україні, включаючи російських військових, під час або після конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Росіяни запроваджують військову цензуру на окупованій частині Запорізької області

Російські окупанти офіційно запроваджують військову цензуру на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

З 27 жовтня мобільний телефон мешканця кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку. Чи можуть перевіряти з ким людина спілкується, що дивиться в інтернеті. Якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, то можуть оштрафувати.

Україна провела тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини

Державний трейдер "Енергетична компанія України" сьогодні провів тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини.

Тестове імпортне постачання було проведено з метою підтримки енергосистеми України. Перше постачання було потужністю 1 МВт. З її допомогою відпрацювали алгоритм покриття можливого дефіциту через ракетні удари та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Також повідомляється, що компанія отримала право на імпорт за результатом відкритого аукціону щодо доступу до міждержавних електромереж.

Мінлива хмарність і туман: прогноз погоди на сьогодні

В Україні у п'ятницю, 28 жовтня, очікується суха, але хмарна погода. Вранці та вночі деякі регіони огорне туман. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, уночі та вранці 28 жовтня у західних та Вінницькій областях очікується туман – видимість 200-500 м.

Що стосується температури повітря, то в п'ятницю на заході та півдні вдень буде до +14...16 градусів вище за нуль. У центральних та північних областях денна температура повітря підвищиться до 13-14 градусів тепла. На сході завтра буде прохолодно – там температура повітря вдень становитиме +9...11 градусів.