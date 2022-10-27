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У Генштабі розкрили плани РФ на мобілізованих: будуть на фронті за два тижні

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Четвер 27 жовтня 2022 11:51
У Генштабі розкрили плани РФ на мобілізованих: будуть на фронті за два тижні Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Основне залучення російських мобілізованих відбудеться вже протягом півтора-двох тижнів. Ймовірно ними Росія спробує стримувати наступ ЗСУ та доукомплектувати підрозділи, які значних втрат.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

Які плани Росія має щодо мобілізованих:

  • стримування ЗСУ на певних ділянках фронту й розподілення мобілізованих для рівномірного посилення інших ділянок;
  • доукомплектування підрозділів, які зазнали значних втрат;
  • формування повністю нових підрозділів, зокрема танкових, мотострілецьких, артилерійських полків.

Мобілізація студентів в "ЛНР"

Як відзначив Громов, мобілізація студентів викликала напругу серед суспільства в "ЛНР". Після цього голова бойовиків Леонід Пасічник видав "розпорядження" про нібито звільнення з військової служби окремої категорії громадян.

"Однак, через позицію військових, планується демобілізувати студентів лише впродовж 2-3 місяців, замінюючи їх новими мобілізованими", - додає Громов.

Мобілізація ув'язнених в "ДНР"

В "ДНР", як заявив Громов, очікується чергова група мобілізованих в'язнів. Так званий голова "ДНР" Денис Пушилін, згідно з наявною інформацією, підготував проєкт "указу" про мобілізацію окремих громадян, відповідно до якого на військову службу призвуть більше 300 засуджених осіб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Білорусь тим часом приховано мобілізує водіїв і механіків, які мають обслуговувати потреби армії РФ.

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