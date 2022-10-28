Новый украинский БПЛА и экстренные отключения света: новости за 27 октября

В Украине разработали новый современный БПЛА

В Украине разработали новый беспилотный авиационный комплекс "ШАРК". Он не только устойчив к РЭБ, но и может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

"Мы начали работать над ним уже после 24 февраля, в условиях полномасштабного вторжения России. И менее чем за полгода "ШАРК" уже летал", - говорится в сообщении.

Враг снова обстрелял объекты энергетики в центре Украины

Российские войска 27 октября снова ударили по объектам энергетической инфраструктуры. В результате обстрела повреждена магистральная сеть в центральных областях.

Из-за повреждений энергосистемы сегодня в столице, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях ограничат использование электроэнергии.

"Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами россиян", - объясняют в "Укрэнерго".

США подготовили план контроля над оружием в Украине

Соединенные Штаты подготовили план противодействия захвату западных вооружений Россией в ходе войны в Украине.

В заявлении Госдепа говорится, что западные партнеры ускорили поставки вооружений в Украину. А она в свою очередь обязалась вести учет и пытаться сохранить их.

"Как и в любом конфликте, мы сохраняем бдительность в отношении возможности того, что уголовные и негосударственные субъекты могут попытаться незаконно получить оружие в Украине, включая российских военных, во время или после конфликта", - говорится в сообщении.

Россияне вводят военную цензуру на оккупированной части Запорожской области

Российские оккупанты официально вводят военную цензуру на временно оккупированных территориях Запорожской области.

С 27 октября мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку. Могут проверять с кем человек общается, что смотрит в интернете. Ксли обнаружат там подписку на украинские телеграмм-каналы, то могут оштрафовать.

Украина провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии

Государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" сегодня провел тестовый импорт электроэнергии из Словакии.

Тестовая импортная поставка была проведена в целях поддержки энергосистемы Украины. Первая поставка была мощностью 1 МВт. С ее помощью отработали алгоритм покрытия возможного дефицита из-за ракетных ударов и повреждения энергетической инфраструктуры.

Также сообщается, что компания получила право на импорт по результатом открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям.

Переменная облачность и туман: прогноз погоды на сегодня

В Украине в пятницу, 28 октября, ожидается сухая, но облачная погода. Утром и ночью некоторые регионы окутает туман. Также синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Так, ночью и утром 28 октября в западных и Винницкой областях ожидается туман - видимость 200-500 м.

Что касается температуры воздуха, то в пятницу на западе и юге днем будет до +14...16 градусов выше нуля. В центральных и северных областях дневная температура воздуха повысится до 13-14 градусов тепла. На востоке завтра будет прохладно - там температура воздуха днем составит +9...11 градусов.