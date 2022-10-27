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Український катер у Чорному морі знищив російського "шахеда"

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 09:54
Український катер у Чорному морі знищив російського "шахеда" Фото: катер у Чорному морі знищив російського "шахеда" (mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 27 жовтня, український катер збив російського Shahed-136, який летів в небі над Чорним морем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Сьогодні в Чорному морі одним з катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України було знищено ворожий дрон-камікадзе Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, зранку у четвер, 27 жовтня, ЗСУ на півдні збили російські гелікоптер Ка-52 та літак Су-25.

Також сили ПВО вночі над Дніпропетровською областю збили російську ракету. Уламки, на щастя нікого не зачепили.

Крім того, ввечері 26 жовтня ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України.

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