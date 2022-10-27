ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ просуваються на фронті в Луганській області, - Гайдай

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 27 жовтня 2022 21:18
ЗСУ просуваються на фронті в Луганській області, - Гайдай Фото: ЗСУ просуваються на фронті в Луганській області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Збройні сили України відтіснили ворога в Луганській області та успішно відбили атаку окупантів на Білогорівку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

По його словам, українські воїни просуваються на на Сватівському та Кремінському напрямках. Через погоду це вдається робити доволі повільно.

"Це достатньо прогнозовано, тому що фактору несподіванки вже немає, а у окупантів був час, щоб підтягнути резерви, зруйнувати мости, дуже потужно замінувати територію. Вони зараз обстрілюють повністю всі населені пункти, які їм довелось залишити. І погода, на жаль, зовсім не сприяє, бо декілька днів поспіль йдуть зливи і техніка банально в’язне. Іноді просування вперед йде тільки за рахунок піхоти", - сказав глава Луганської ОВА.

Крім цього, Гайдай зазначив, що окупанти намагалися прорватися в Білогорівку, але їх наступ було відбито.

Нагадаємо, що 26 жовтня Українські військові встановили прапор України у селі Невське Луганської області.

До цього, Збройні сили України витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове у Донецькій області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів