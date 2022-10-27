Ворог знову обстріляв об'єкти енергетики: пошкоджена магістральна мережа у центрі України

Російські війська сьогодні, 27 жовтня, знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Через пошкодження енергосистеми сьогодні у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежать використання електроенергії. "Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", - пояснюють в "Укренерго". Такі заходи допоможуть енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури.