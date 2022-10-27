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Ворог знову обстріляв об'єкти енергетики: пошкоджена магістральна мережа у центрі України

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 12:04
Ворог знову обстріляв об'єкти енергетики: пошкоджена магістральна мережа у центрі України Фото: окупанти пошкодили енергосистему у центрі України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська сьогодні, 27 жовтня, знову вдарили по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу пошкоджена магістральна мережа у центральних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Через пошкодження енергосистеми сьогодні у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях обмежать використання електроенергії.

"Наразі обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як інфраструктура була пошкоджена обстрілами росіян", - пояснюють в "Укренерго".

Такі заходи допоможуть енергетикам швидше відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти вдарили по Київській області іранськими дронами-камікадзе. За даними поліції, росіяни здійснили понад шість атак.

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