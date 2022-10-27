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За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 09:40
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер Фото: за 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у четвер, 27 жовтня, українські військові на півдні збили російський гелікоптер Ка-52 та літак Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Близько 08.00 години, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряне командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.

А близько 08.40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" Повітряних Сил збито російський штурмовик Су-25.

Як повідомлялося, у середу, 12 жовтня, українським військовим знадобилося всього 18 хвилин, щоб збити чотири російські вертольоти Ка-52.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії на 27 жовтня ЗСУ знищили понад 69 тисяч окупантів. Також минулої доби "приземлили" близько 20 ворожих безпілотників.

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За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
За 40 хвилин ЗСУ на півдні збили російські літак та гелікоптер
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