Росіяни вводять військову цензуру на окупованій частині Запорізької області, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Жителів позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, від сьогодні мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку. Міський голова попередив, що будуть перевіряти з ким людина спілкується, що дивиться в інтернеті.

"А якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, оштрафують чи взагалі кинуть "на підвал". Щоб потім вчергове показати в пропагандистських пабліках, як "знешкодили небезпечного терориста", - пояснив Федоров.

Мер закликав мелітопольців бути обережними, оскільки саме вони є головною цінністю українського Мелітополя.