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Росіяни вводять військову цензуру на окупованій частині Запорізької області, - Федоров

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 16:18
Росіяни вводять військову цензуру на окупованій частині Запорізької області, - Федоров Фото: Росіяни вводять військову цензуру на окупованій частині Запорізької області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти офіційно вводять військову цензуру на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Жителів позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, від сьогодні мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку. Міський голова попередив, що будуть перевіряти з ким людина спілкується, що дивиться в інтернеті.

"А якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, оштрафують чи взагалі кинуть "на підвал". Щоб потім вчергове показати в пропагандистських пабліках, як "знешкодили небезпечного терориста", - пояснив Федоров.

Мер закликав мелітопольців бути обережними, оскільки саме вони є головною цінністю українського Мелітополя.

Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти запровадили "сухий закон" для російських військових.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Енергодарі батькам, які відправили своїх дітей на "відпочинок" до Росії, повідомляють, що вони затримуються на невизначених термін та будуть ходити у російські школи.

Нещодавно президент РФ Володимир Путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України.

Також повідомлялося, що 7 жовтня російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар Запорізької області. Місто частково без світла і води.

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