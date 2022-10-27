Росіяни вводять військову цензуру на окупованій частині Запорізької області, - Федоров
Російські окупанти офіційно вводять військову цензуру на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Жителів позбавили свободи спілкування і доступу до правдивої інформації", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, від сьогодні мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку. Міський голова попередив, що будуть перевіряти з ким людина спілкується, що дивиться в інтернеті.
"А якщо виявлять там підписку на українські телеграм-канали, оштрафують чи взагалі кинуть "на підвал". Щоб потім вчергове показати в пропагандистських пабліках, як "знешкодили небезпечного терориста", - пояснив Федоров.
Мер закликав мелітопольців бути обережними, оскільки саме вони є головною цінністю українського Мелітополя.
Нагадаємо, що в Енергодарі окупанти запровадили "сухий закон" для російських військових.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Енергодарі батькам, які відправили своїх дітей на "відпочинок" до Росії, повідомляють, що вони затримуються на невизначених термін та будуть ходити у російські школи.
Нещодавно президент РФ Володимир Путін запровадив воєнний стан в окупованих регіонах України.
Також повідомлялося, що 7 жовтня російські окупанти в черговий раз обстріляли Енергодар Запорізької області. Місто частково без світла і води.
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