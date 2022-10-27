Мінлива хмарність та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра

В Україні у п'ятницю, 28 жовтня, очікується суха, але хмарна погода. Вранці та вночі деякі регіони огорне туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра, згідно з прогнозами синоптиків, очікується суха погода, лише у східних областях уночі місцями невеликий дощ.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, уночі та вранці 28 жовтня у західних та Вінницькій областях очікується туман – видимість 200-500 м.

Що стосується температури повітря, то в п'ятницю на заході та півдні вдень буде до +14...16 градусів вище нуля. У центральних та північних областях денна температура повітря підвищиться до 13-14 градусів тепла. На сході завтра буде прохолодно – там температура повітря вдень становитиме +9...11 градусів.