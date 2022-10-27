ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінлива хмарність та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Новость на русском →
Четвер 27 жовтня 2022 14:59
Мінлива хмарність та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра Фото: в Україні в п'ятницю, 28 жовтня, очікується туман та дрібний дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у п'ятницю, 28 жовтня, очікується суха, але хмарна погода. Вранці та вночі деякі регіони огорне туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра, згідно з прогнозами синоптиків, очікується суха погода, лише у східних областях уночі місцями невеликий дощ.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, уночі та вранці 28 жовтня у західних та Вінницькій областях очікується туман – видимість 200-500 м.

Що стосується температури повітря, то в п'ятницю на заході та півдні вдень буде до +14...16 градусів вище нуля. У центральних та північних областях денна температура повітря підвищиться до 13-14 градусів тепла. На сході завтра буде прохолодно – там температура повітря вдень становитиме +9...11 градусів.

Мінлива хмарність та туман: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, раніше українців попередили про туман та погіршення видимості.

Як повідомлялося, за даними синоптиків, майбутня зима в Україні може виявитися теплішою за попередню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Туман
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів