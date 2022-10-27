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Литва відправила в Україну позашляховики та іншу техніку для ЗСУ

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Вільнюс, Четвер 27 жовтня 2022 11:19
Литва відправила в Україну позашляховики та іншу техніку для ЗСУ Фото: міністр оборони Литви Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Литва відправила в Україну чергову партію військової допомоги. Зокрема, українські військові отримають позашляховики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса в Twitter.

"Більше підтримки Україні! Збройні сили Литви відправили в Україну 7 броньованих позашляховиків Toyota Land Cruiser 200 та іншу техніку", - написав глава Міноборони.

Нагадаємо, нещодавно Литва оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Він включає зимовий одяг та спорядження, міномети, бронемашини, тепловізори та безпілотники.

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