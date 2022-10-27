Може спрямовувати HIMARS. В Україні розробили новий сучасний БПЛА (відео)

В Україні розробили новий безпілотний авіаційний комплекс "ШАРК". Він не тільки стійкий до РЕБ, а може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії-розробника "Укрспецсістемс".

"Ми почали працювати над ним вже після 24 лютого, в умовах повномасштабного вторгнення Росії. І менш як за півроку "ШАРК" вже літав", - йдеться у повідомленні.

Як додають у прес-службі, подвійна гордість, що це український безпілотник – від ідеї до виробництва.

Відео можна подивитись за посиланням.

Переваги "ШАРК"

може бути використаний для проведення глибинної аеророзвідки та коригування, у тому числі західного далекобійного озброєння - зокрема, HIMARS;

має надійний зашифрований зв'язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом;

дозволяє заглибитись у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об'єкта.

Технічні характеристики "ШАРК":

Час польоту - понад 2 годин;

Дальність зв'язку - 60 км;

Практична стеля – 2000 м;

Камерна система - Full HD електрооптичний сенсор з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом;

Злітна маса - 10 кг;

Розмах крил - 1,91 м;

Час розгортання - 15 хвилин;

Температура експлуатації - від -15 С до +50 С;

Метод шифрування - AES256;

Крейсерська швидкість - 70-90 км/год;

Максимальна швидкість польоту – 150 км/год;

Швидкість звалювання - 60 до м/год;

Спосіб зльоту - катапульта;

Спосіб посадки - парашут.