Росіяни обстріляли ще один промисловий об'єкт у Краматорську: є руйнування

Російські війська у ніч на 27 жовтня обстріляли підприємство у Краматорську Донецької області. Внаслідок удару є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Гончаренка у Facebook.

"Неспокійна ніч у Краматорську - окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста", - зазначив міський голова. За його словами, внаслідок обстрілу жертв немає. Проте окупанти завдали руйнувань промисловому об'єкту.