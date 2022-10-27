Росіяни обстріляли ще один промисловий об'єкт у Краматорську: є руйнування
Фото: окупанти 27 жовтня обстріляли Краматорськ (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Російські війська у ніч на 27 жовтня обстріляли підприємство у Краматорську Донецької області. Внаслідок удару є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Гончаренка у Facebook.
"Неспокійна ніч у Краматорську - окупанти обстріляли чергове промислове підприємство міста", - зазначив міський голова.
За його словами, внаслідок обстрілу жертв немає. Проте окупанти завдали руйнувань промисловому об'єкту.
Нагадаємо, за минулу добу внаслідок обстрілів окупантів загинули троє жителів Бахмута Донецької області, ще двоє осіб отримали поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.