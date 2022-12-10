Новий пакет військової допомоги від США та чергові санкції проти РФ: новини за 9 грудня

Вчора, 9 грудня 2022 року, президент США Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні. А США, Канада та Британія запровадили нові санкції проти Росії.

Війна Росії проти України: останні новини

Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

За даними американських журналістів, до пакета військової допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS, снаряди для артилерії, нові засоби ППО, а також обладнання для боротьби з російськими безпілотниками.

"Пакет допомоги в галузі безпеки надасть Україні нові можливості для посилення своєї протиповітряної оборони на додаток до критично важливого обладнання, яке Україна так ефективно використовує для самооборони на полі бою", - йдеться у повідомленні Пентагону.

До пакета військової допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

80 тисяч 155 мм артилерійських снарядів;

засоби протидії безпілотникам;

посилення протиповітряної оборони;

машини швидкої допомоги на шасі HMMWV та медичне обладнання;

близько 150 генераторів.

США ввели санкції проти глави ЦВК РФ Памфілової за порушення прав людини

США ввели санкції проти росіян за цілеспрямоване та багаторазове порушення прав людини.

"Протягом кількох місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські сили почали впроваджувати процес, відомий як "фільтрація", в ході якого цивільні особи України піддаються допитам та обшукам, а також передачі особистих даних, номінально для того, щоб встановити будь-які зв'язки зі збройними силами чи урядом України", - йдеться у заяві Міністерства фінансів США.

Сполучені Штати 9 грудня наклали санкції на чотирьох осіб, які безпосередньо брали участь в операціях з фільтрації в Росії.

Співробітники адміністрації президента РФ Олег Нестеров та Євген Кім брали безпосередню участь у плануванні та реалізації фільтрувальних пунктів на окупованій Росією території України.

Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників

Велика Британія у п'ятницю, 9 грудня, розширили санкції проти РФ та Ірану. До санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників.

Про нові санкційні обмеження сьогодні оголосив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. Так, санкції запровадили проти командира 90-ї танкової дивізії РФ полковника Раміля Ібатуллін, який причетний до незаконного вторгнення.

Також до санкційного списку додали співробітника ФСБ Росії в Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого в Криму Артура Шамбазова. Вони у 2015 році катували українця Олександра Костенка.

Ердоган планує поговорити із Зеленським та Путіним: що обговорять

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган хоче провести телефонні переговори з лідерами України та Росії - Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним 9 грудня.

За словами Ердогана, переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи.

"Припинення поставок критично важливих продуктів спричинило глобальну продовольчу кризу. У неділю я проведу розмову з Путіним. Я також проведу розмову із Зеленським", - сказав Ердоган.

Він зазначив важливість поставок продовольства голодуючим країнам.

Канада ввела санкції проти Росії та Ірану за порушення прав людини

Канада ввела санкції проти Росії, Ірану та М'янми через ймовірні порушення прав людини урядами країн.

Зазначається, що під санкції потрапили 33 чинних або колишніх високопосадовців Росії та шести організацій, причетних до ймовірних систематичних порушень прав росіян, які протестували проти вторгнення країни-агресора в Україну.

Зазначається, що після 24 лютого Канада вже ввела санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.

Парламент Болгарії затвердив список першої військової допомоги Україні

Болгарія вперше надішле військову допомогу Україні. У п'ятницю, 9 грудня, болгарський парламент затвердив список озброєнь.

Список зброї засекречений, але урядовці заявили, що Софія відправить здебільшого легке озброєння та боєприпаси.

Виконувач обов'язків міністра оборони країни Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не може дозволити собі відправити свої зенітно-ракетні комплекси російського виробництва або винищувачі МіГ-19 та Су-25, які потрібні Києву.

"Мій підхід був консервативним, тому що мені потрібно забезпечити обороноздатність Болгарії. Допомога повністю відповідає пріоритетам України, але ми не надсилаємо ні системи С-300, ні літаки МІГ-29 чи Су-25", - сказав Стоянов.

Україна дуже скоро отримає Patriot, Abrams і Leopard: Подоляк зробив заяву

В Офісі президента вірять в те, що Україна швидко отримає сучасну бронетехніку від партнерів, а також комплекси ПРО та ракетні установки. Йдеться, зокрема, про Patriot, і Abrams, і Leopard.

"Я хочу вам сказати наступне - повірте мені, що дуже швидко ми отримаємо й Patriot, й "Абрамси", й "Леопарди" й усе інше. Це є об’єктивний розвиток цієї війни. Це об’єктивно буде все на нашій території за 2 тижні, місяць, 2 місяці. Усе в тому обсязі, який нам потрібен, у нас буде", - вважає Подоляк.

Росія нарощує та модернізує свій ядерний арсенал, - глава Пентагону

Російська Федерація останнім часом нарощує та модернізує свій арсенал ядерного озброєння.

"Росія також останнім часом модернізує та розширює свій ядерний арсенал", - заявив Остін на церемонії вступу на посаду командувача Стратегічного командування США, яке займається ядерним арсеналом Сполучених Штатів.

За його словами, поки Кремль продовжує свою жорстоку і нічим не спровоковану війну проти України, весь світ став свідком того, як президент РФ Володимир Путін займається вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю.

Три категорії. У Києві замінили графіки відключення світла

У п'ятницю, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

"Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК повідомляють, що графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;

Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;

Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Прогноз погоди на сьогодні

У суботу, 10 грудня, з ночі в Україні очікуються сильні дощі, снігопади, вранці - туман. Видимість до 500 метрів.

"Вночі у західних областях значні опади (мокрий сніг та дощ); у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.