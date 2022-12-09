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Обережно за кермом. Завтра в Україні очікуються сильні снігопади, дощі та туман

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 14:43
Обережно за кермом. Завтра в Україні очікуються сильні снігопади, дощі та туман Фото: завтра в Україні очікуються сильні снігопади, дощі та туман (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 10 грудня, з ночі в Україні очікуються сильні дощі, снігопади, вранці - туман. Видимість до 500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі у західних областях значні опади (мокрий сніг та дощ); у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Обережно за кермом. Завтра в Україні очікуються сильні снігопади, дощі та туман

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як повідомлялось, сьогодні в Україні синоптики прогнозували хмарну погоду, місцями мокрий сніг з дощем, ожеледь.

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