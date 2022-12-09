Обережно за кермом. Завтра в Україні очікуються сильні снігопади, дощі та туман

У суботу, 10 грудня, з ночі в Україні очікуються сильні дощі, снігопади, вранці - туман. Видимість до 500 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"Вночі у західних областях значні опади (мокрий сніг та дощ); у південних, центральних та східних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.