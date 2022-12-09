Центр окупованого Донецька під обстрілом: пошкоджений готель та спорткомплекс

Центр окупованого Донецька сьогодні, 9 грудня, потрапив під ворожий обстріл. Внаслідок ударів пошкоджений готель та спорткомплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі чули звуки вибухів після 13:30. Вони пролунали у центрі окупованого міста. Після цього у центральних районах з'явився дим.

Відомо, що ворожі снаряди пошкодили готель "Дружба". На опублікованих кадрах помітно, що будівля зазнала руйнувань усередині та зовні.

Також внаслідок обстрілів пошкоджений спортивний комплекс "Локомотив", який розташований неподалік від "Донбас-Арени", та один з корпусів торгового університету.

Крім того, ще один "приліт" зафіксували на території парку у центрі Донецька. Даних про жертв та постраждалих поки немає.