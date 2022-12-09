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Центр окупованого Донецька під обстрілом: пошкоджений готель та спорткомплекс

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Донецьк, П'ятниця 09 грудня 2022 14:58
Центр окупованого Донецька під обстрілом: пошкоджений готель та спорткомплекс Фото: центр Донецька потрапив під обстріл 9 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Центр окупованого Донецька сьогодні, 9 грудня, потрапив під ворожий обстріл. Внаслідок ударів пошкоджений готель та спорткомплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі чули звуки вибухів після 13:30. Вони пролунали у центрі окупованого міста. Після цього у центральних районах з'явився дим.

Відомо, що ворожі снаряди пошкодили готель "Дружба". На опублікованих кадрах помітно, що будівля зазнала руйнувань усередині та зовні.

Також внаслідок обстрілів пошкоджений спортивний комплекс "Локомотив", який розташований неподалік від "Донбас-Арени", та один з корпусів торгового університету.

Крім того, ще один "приліт" зафіксували на території парку у центрі Донецька. Даних про жертв та постраждалих поки немає.

Нагадаємо, 6 грудня російські війська обстріляли окупований Донецьк, звинувативши Україну. Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI опублікував докази, які свідчать, що саме окупанти причетні до обстрілу.

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