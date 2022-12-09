Україна дуже скоро отримає Patriot, Abrams і Leopard: Подоляк зробив заяву

В Офісі президента вірять в те, що Україна швидко отримає сучасну бронетехніку від партнерів, а також комплекси ПРО та ракетні установки. Йдеться, зокрема, про Patriot, і Abrams, і Leopard.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в інтерв'ю "24 каналу".

"Я хочу вам сказати наступне - повірте мені, що дуже швидко ми отримаємо й Patriot, й "Абрамси", й "Леопарди" й усе інше. Це є об’єктивний розвиток цієї війни. Це об’єктивно буде все на нашій території за 2 тижні, місяць, 2 місяці. Усе в тому обсязі, який нам потрібен, у нас буде", - вважає Подоляк.

За його словами, Україна отримає допомогу від союзників включно з "ракетами певних дальностей", та "зі снарядами певних калібрів" тощо.

"Чому? Тому що подивіться на логіку того, що роблять наші партнери. Їм складно прийняти певні рішення відразу. Проте, вони змінили ідеологію війни. Вони чітко розуміють, якого типу війна йде, що таке Росія і чому не треба більше гратися у "гру 2014 року", - пояснив Подоляк.

Він також сказав, партнери абсолютно щиро вірять у те, що Україна має перемогти, але ще не до кінця готові зрозуміти те, що Україна інакше не вийде з цієї війни за будь-яких умов.

"Ми будемо в будь-якому випадку доходити до правильного фіналу. І тому (партнери - ред.) розуміють, що Україні треба буде поступово передавати всі номенклатури зброї, і вони це роблять. Дивіться, на початку війни ми практично нічого не мали. В середині війни ми мали дуже обмежену номенклатуру. Сьогодні ми маємо практично все, що просимо нам передати, крім окремих видів зброї", - звернув увагу Подоляк.

Радник голови ОП висловив сподівання, крім тих же Patriot, в України теж будуть й інші системи ЗРК та ПРО.

"Оці інші системи вже будуть. А Patriot будуть трошки пізніше. Тому, будь ласка, хочу, щоб ми, з одного боку, говорили постійно до наших партнерів: "Друзі, все ж таки давайте пришвидшимося", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, раніше зі схожим оптимістичним прогнозом виступив і глава Міноборони Олексій Резніков, він заявив, що Україна отримає західні танки та бойові літаки від партнерів.