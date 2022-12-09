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Німецька компанія виготує для України ППО Skynex. В ЗМІ розкрили подробиці

Новость на русском →
П'ятниця 09 грудня 2022 17:28
Німецька компанія виготує для України ППО Skynex. В ЗМІ розкрили подробиці Фото: ППО Skynex (skynex.rheinmetall.com)
Автор: Сергій Пишкін

Німецький оборонний концерн Rheinmetall виготує для України нові зенітно-ракетні комплекси Skynex, які здатні збивати безпілотники та крилаті ракети. Загалом планують виготовити дві одиниці ППО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Handelsblatt.

Rheinmetall підтвердила замовлення в п'ятницю, водночас не назвала країну-отримувача. Однак, згідно з даними урядових джерел, йдеться саме про України. Поставки очікуються вже на початку 2024 року.

Skynex призначені для протиповітряної оборони ближнього радіуса дії. Система здатна збивати безпілотники або крилаті ракети 35-міліметровими боєприпасами.

Вартість двох одиниць Skynex оцінюється в 182 млн євро. Водночас ще близько 12 млн євро буде витрачено на вантажні автомобілі, які також будуть виготовлені компанією. Очікується, що витрати будуть покриті урядом Німеччини.

Експерти вважають, що Skynex та поставлені Німеччиною Україні Iris-T, є достатньо точними засобами ППО. Водночас Skynex має певну фінансову перевагу у порівнянні з іншими системами, оскільки, наприклад, збиття літака коштує близько 4 тисяч євро.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами спікера Білого дому Карін Жан-П'єр, США працюють над зміцненням ППО України після відмови у системах Patriot.

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