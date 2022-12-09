ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні

Новость на русском →
Вашингтон, П'ятниця 09 грудня 2022 19:09
Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги Україні Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 275 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

За даними американських журналістів, до пакету військової допомоги увійдуть боєприпаси для HIMARS, снаряди для артилерії, нові засоби ППО, а також обладнання для боротьби з російськими безпілотниками.

Раніше ми писали, що палата представників Конгресу США на засіданні схвалила проект оборонного бюджету країни на 2023 фінансовий рік у розмірі 858 млрд доларів, до якого увійде і пакет військової допомоги для України.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена просить Конгрес виділити ще 37,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден Вторгнення Росії до України Допомога Україні
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці