Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників

Велика Британія сьогодні, 9 грудня, розширили санкції проти РФ та Ірану. До санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії.

Про нові санкційні обмеження сьогодні оголосив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. Так, санкції запровадили проти командира 90-ї танкової дивізії РФ полковника Раміля Ібатуллін, який причетний до незаконного вторгнення.

Також до санкційного списку додали співробітника ФСБ Росії в Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого в Криму Артура Шамбазова. Вони у 2015 році катували українця Олександра Костенка.

Крім того, під санкції Британії потрапили 10 іранських чиновників, причетні до судової та правоохоронної системи. Серед них 6 осіб, які були відповідальні за переслідування протестувальників та винесенням вироків, зокрема смертної кари.

Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд.