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Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників

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Лондон, П'ятниця 09 грудня 2022 12:02
Британія ввела нові санкції проти російських силовиків та іранських чиновників Фото: Британія ввела нові санкції проти РФ та Ірану (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія сьогодні, 9 грудня, розширили санкції проти РФ та Ірану. До санкційного списку внесли російських силовиків та іранських чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Британії.

Про нові санкційні обмеження сьогодні оголосив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. Так, санкції запровадили проти командира 90-ї танкової дивізії РФ полковника Раміля Ібатуллін, який причетний до незаконного вторгнення.

Також до санкційного списку додали співробітника ФСБ Росії в Криму Андрія Тішеніна та старшого оперуповноваженого в Криму Артура Шамбазова. Вони у 2015 році катували українця Олександра Костенка.

Крім того, під санкції Британії потрапили 10 іранських чиновників, причетні до судової та правоохоронної системи. Серед них 6 осіб, які були відповідальні за переслідування протестувальників та винесенням вироків, зокрема смертної кари.

Санкції передбачають замороження активів та заборону на в'їзд.

Нагадаємо, наприкінці листопада Британія запровадила санкції проти 20 російських чиновників, які сприяли та забезпечували мобілізацію в РФ.

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