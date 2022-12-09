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Три категорії. У Києві замінили графіки відключення світла

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Київ, П'ятниця 09 грудня 2022 20:08
Три категорії. У Києві замінили графіки відключення світла Фото: у Києві замінили графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 9 грудня, у Києві діють нові графіки стабілізаційних відключень. Тепер вони поділені на три категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК.

"Графіки розроблені з урахуванням складної ситуації в енергосистемі, що склалася внаслідок останніх терористичних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

У ДТЕК повідомляють, що графіки складаються з трьох категорій:

  • Білий колір на графіку: світло є і в цей час його наявність гарантована;
  • Сірий колір на графіку: в цей час гарантовано не буде світла;
  • Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

"Якщо ваша адреса відсутня в переліку - просимо повідомити нам через сайт", - додали наостанок.

Нагадаємо, що в Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит в енергосистемі триватиме щонайменше під час осінньо-зимового періоду.

При цьому вже за декілька днів Україна зможе перейти на планові графіки відключення електроенергії.

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