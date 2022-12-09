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Росія нарощує та модернізує свій ядерний арсенал, - глава Пентагону

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Вашингтон, П'ятниця 09 грудня 2022 21:36
Росія нарощує та модернізує свій ядерний арсенал, - глава Пентагону Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська Федерація останнім часом нарощує та модернізує свій арсенал ядерного озброєння.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Росія також останнім часом модернізує та розширює свій ядерний арсенал", - заявив Остін на церемонії вступу на посаду командувача Стратегічного командування США, яке займається ядерним арсеналом Сполучених Штатів.

За його словами, поки Кремль продовжує свою жорстоку і нічим не спровоковану війну проти України, весь світ став свідком того, як президент РФ Володимир Путін займається вкрай безвідповідальним брязканням ядерною зброєю.

Раніше повідомлялося, що Росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.

Крім того, у вересні Володимир Путін у своєму зверненні до росіян пригрозив країнам Заходу застосувати ядерну зброю, зазначивши, що її заява нібито "не є блефом".

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