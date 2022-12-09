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Ердоган планує поговорити із Зеленським та Путіним: що обговорять

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П'ятниця 09 грудня 2022 12:04
Ердоган планує поговорити із Зеленським та Путіним: що обговорять Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче провести телефонні переговори з лідерами України та Росії - Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ердогана на відкритті Всесвітнього форуму TRT.

За його словами, переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи.

"Припинення поставок критично важливих продуктів спричинило глобальну продовольчу кризу. У неділю я проведу розмову з Путіним. Я також проведу розмову із Зеленським", - сказав Ердоган.

Він зазначив важливість поставок продовольства голодуючим країнам.

Зазначимо, що 18 листопада Ердоган провів розмову з Путіним, а після цього зателефонував Зеленському.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував безстроково продовжити зернову ініціативу та розширити її на інші українські порти.

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