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В окупованому Бердянську пролунали вибухи: що відомо

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Бердянськ, П'ятниця 09 грудня 2022 17:01
В окупованому Бердянську пролунали вибухи: що відомо Ілюстративне фото: в окупованому Бердянську пролунали вибухи (facebook.com/brd_rayonna_adm)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В тимчасово окупованому Бердянську вже вдруге за день були чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що звуки вибухів та автоматної черги чутно з боку аеропорту.

При цьому місцеві заявляють про можливу роботу ППО.

Зазначимо, що офіційної інформації про вибухи у Бердянську поки немає.

РБК-Україна повідомляло, що вибухи вже лунали сьогодні у Приморську, що у Бердянському районі. Після потужного вибуху росіяни почали різко переміщатися до центру міста.

Окрім того, вчора на авіабазі у Бердянську також пролунали вибухи, після чого виникла пожежа. За інформацією мера Мелітополя Івана Федорова, на території аеропорту, де спостерігалися вибухи, розташовувалися техніка та безпілотники.

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