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Україна отримає зенітні установки та ракети для ППО найближчими тижнями, - Сунак

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П'ятниця 09 грудня 2022 19:55
Україна отримає зенітні установки та ракети для ППО найближчими тижнями, - Сунак Фото: прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Україна найближчими тижнями отримає зенітні установки та ракети для систем протиповітряної оборони від Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

"Повідомляючи президенту України Володимиру Зеленському останню інформацію щодо постачання британської летальної допомоги, прем'єр-міністр заявив, що додаткові зенітні знаряддя та ракети ППО малої дальності будуть доставлені найближчими тижнями", - зазначено у повідомленні.

Також зазначається, що лідери обговорювали стан пошкодженої в ході війни української інфраструктури, а Зеленський подякував британському лідерові за допомогу у відновленні енергопостачання та надання електрогенераторів.

"Прем'єр-міністр додав, що Кремль повинен вивести свої сили з української території перш ніж можна буде розглядати можливість будь-якої угоди", - зазначили у прем'єрській канцелярії.

19 листопада Сунак оголосив, що Великобританія передасть Україні 125 зенітних знарядь, а також спецзасоби для зміцнення протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками.

"Сьогодні обговорили нову хвилю російських атак, успіх Збройних сил України у збитті десятків потенційно руйнівних ракет і необхідність подальшої співпраці з питань обороноздатності та енергетичної безпеки перед зустріччю G7 наступного тижня", - йдеться у повідомленні Зеленського.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели переговори у п'ятницю, 9 грудня. Лідери обговорили українську формулу миру.

Як повідомлялося раніше, Сунак, заявив, що Британія не лише збереже, а й наростить військову допомогу Україні.

Окрім того, Британія передасть Україні три вертольоти Sea King у рамках нового пакету військової допомоги.

Сунак під час минулої зустрічі з президентом України анонсував новий пакет військової допомоги у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів. До нього увійдуть 125 зенітних установок та техніка для боротьби з іранськими безпілотниками.

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