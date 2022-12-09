Україна отримає зенітні установки та ракети для ППО найближчими тижнями, - Сунак

Україна найближчими тижнями отримає зенітні установки та ракети для систем протиповітряної оборони від Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

"Повідомляючи президенту України Володимиру Зеленському останню інформацію щодо постачання британської летальної допомоги, прем'єр-міністр заявив, що додаткові зенітні знаряддя та ракети ППО малої дальності будуть доставлені найближчими тижнями", - зазначено у повідомленні.

Також зазначається, що лідери обговорювали стан пошкодженої в ході війни української інфраструктури, а Зеленський подякував британському лідерові за допомогу у відновленні енергопостачання та надання електрогенераторів.

"Прем'єр-міністр додав, що Кремль повинен вивести свої сили з української території перш ніж можна буде розглядати можливість будь-якої угоди", - зазначили у прем'єрській канцелярії.

19 листопада Сунак оголосив, що Великобританія передасть Україні 125 зенітних знарядь, а також спецзасоби для зміцнення протиповітряної оборони та боротьби з безпілотниками.

"Сьогодні обговорили нову хвилю російських атак, успіх Збройних сил України у збитті десятків потенційно руйнівних ракет і необхідність подальшої співпраці з питань обороноздатності та енергетичної безпеки перед зустріччю G7 наступного тижня", - йдеться у повідомленні Зеленського.