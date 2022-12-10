Новый пакет военной помощи от США и очередные санкции против РФ: новости за 9 декабря

Вчера, 9 декабря 2022 года президент США Джо Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. А США, Канада и Британия ввели новые санкции против России.

Война России против Украины: последние новости

Байден объявил о предоставлении нового пакета военной помощи Украине

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 млн. долларов.

По данным американских журналистов, в пакет военной помощи войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды для артиллерии, новые средства ПВО, а также оборудование для борьбы с российскими беспилотниками.

"Пакет помощи в области безопасности предоставит Украине новые возможности для усиления своей противовоздушной обороны в дополнение к критически важному оборудованию, которое Украина так эффективно использует для самообороны на поле боя", - говорится в сообщении Пентагона.

В пакет военной помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

80 тысяч 155 мм артиллерийских снарядов;

средства противодействия беспилотникам;

усиление противовоздушной обороны;

машины скорой помощи на шасси HMMWV и медицинское оборудование;

около 150 генераторов.

США ввели санкции против главы ЦИК РФ Памфиловой за нарушение прав человека

США ввели санкции против россиян за целенаправленное и многократное нарушение прав человека.

"В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину российские силы начали внедрять процесс, известный как "фильтрация", в ходе которого гражданские лица Украины подвергаются допросам и обыскам, а также передаче личных данных, номинально для того, чтобы установить любые связи". с вооруженными силами или правительством Украины", - говорится в заявлении Министерства финансов США.

Соединенные Штаты 9 декабря наложили санкции на четырех человек, непосредственно участвовавших в операциях по фильтрации в России.

Сотрудники администрации президента РФ Олег Нестеров и Евгений Ким принимали непосредственное участие в планировании и реализации фильтровальных пунктов на оккупированной Россией территории Украины.

Великобритания ввела новые санкции против российских силовиков и иранских чиновников

Великобритания в пятницу, 9 декабря, расширила санкции против РФ и Ирана. В санкционный список внесли российские силовики и иранские чиновники.

О новых санкционных ограничениях сегодня объявил министр иностранных дел Джеймс Клэверли. Так, санкции ввели против командира 90-й танковой дивизии РФ полковника Рамиля Ибатуллина, который причастен к незаконному вторжению.

Также в санкционный список добавили сотрудника ФСБ России в Крыму Андрея Тишенина и старшего оперуполномоченного в Крыму Артура Шамбазова. Они в 2015 году пытали украинца Александра Костенко.

Эрдоган планирует поговорить с Зеленским и Путиным: что обсудят

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с лидерами Украины и России – Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным 9 декабря.

По словам Эрдогана, переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.

"Прекращение поставок критически важных продуктов привело к глобальному продовольственному кризису. В воскресенье я проведу разговор с Путиным. Я также проведу разговор с Зеленским", - сказал Эрдоган.

Он отметил важность поставок продовольствия голодающим странам.

Канада ввела санкции против России и Ирана за нарушение прав человека

Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы из-за вероятных нарушений прав человека правительствами стран.

Отмечается, что под санкции попали 33 действующих или бывших высокопоставленных чиновника России и шести организаций, причастных к предполагаемым систематическим нарушениям прав россиян, протестовавших против вторжения страны-агрессора в Украину.

Отмечается, что после 24 февраля Канада уже ввела санкции против более 1500 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

Парламент Болгарии утвердил список первой военной помощи Украине

Болгария впервые пришлет военную помощь Украине. В пятницу, 9 декабря, болгарский парламент утвердил список вооружений.

Список оружия засекречен, но чиновники заявили, что София отправит в основном легкое вооружение и боеприпасы.

Исполняющий обязанности министра обороны страны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не может позволить себе отправить свои зенитно-ракетные комплексы российского производства или истребители МиГ-19 и Су-25, которые нужны Киеву.

"Мой подход был консервативным, потому что мне нужно обеспечить обороноспособность Болгарии. Помощь полностью отвечает приоритетам Украины, но мы не направляем ни системы С-300, ни самолеты МИГ-29 или Су-25", - сказал Стоянов.

Украина очень скоро получит Patriot, Abrams и Leopard: Подоляк сделал заявление

В Офисе президента верят, что Украина быстро получит современную бронетехнику от партнеров, а также комплексы ПРО и ракетные установки. Речь идет, в частности, о Patriot, и Abrams, и Leopard.

"Я хочу вам сказать следующее - поверьте мне, что очень быстро мы получим и Patriot, и "Абрамсы", и "Леопарды" и все остальное. Это объективное развитие этой войны. Это объективно будет все на нашей территории за 2 недели, месяц, 2 месяца. Все в том объеме, который нам нужен, у нас будет", - считает Подоляк.

Россия наращивает и модернизирует свой ядерный арсенал, - глава Пентагона

Российская Федерация в последнее время увеличивает и модернизирует свой арсенал ядерного вооружения.

"Россия также в последнее время модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал", - заявил Остин на церемонии вступления в должность командующего Стратегическим командованием США, занимающегося ядерным арсеналом Соединенных Штатов.

По его словам, пока Кремль продолжает свою жестокую и ничем не спровоцированную войну против Украины, весь мир стал свидетелем того, как президент РФ Владимир Путин занимается крайне безответственным бряцанием ядерным оружием.

Три категории. В Киеве заменили графики отключения света

В пятницу, 9 декабря, в Киеве действуют новые графики стабилизационных отключений. Теперь они поделены на три категории.

"Графики разработаны с учетом сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате последних террористических обстрелов", - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщают, что графики состоят из трех категорий:

Белый цвет на графике: свет есть и в настоящее время его наличие гарантировано;

Серый цвет на графике: в это время гарантированно не будет света;

Светло-серый цвет на графике: возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться.

Прогноз погоды на сегодня.

В субботу, 10 декабря, с ночи в Украине ожидаются сильные дожди, снегопады, утром – туман. Видимость до 500 метров.

"Ночью в западных областях сильные осадки (мокрый снег и дождь); в южных, центральных и восточных областях ночью и утром туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.