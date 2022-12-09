Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Фото: ЗСУ ліквідували ще 310 окупантів за добу (facebook com MinistryofDefence UA)
Українські бійці за останню добу знищили ще 310 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 93 тисячі військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 9 грудня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,
- танків - 2937 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 5912 (+1) од,
- артилерійських систем - 1926 (+1) од,
- РСЗВ - 395 (+0) од,
- засоби ППО - 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),
- крилаті ракети - 592 (+0),
- кораблі/катери - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4531 (+3) од,
- спеціальна техніка - 164 (+0).
Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження окупантів та 2 ворожі склади боєприпасів.
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