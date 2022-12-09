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Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 09:53
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ Фото: ЗСУ ліквідували ще 310 окупантів за добу (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські бійці за останню добу знищили ще 310 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 93 тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 9 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,
  • танків - 2937 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 5912 (+1) од,
  • артилерійських систем - 1926 (+1) од,
  • РСЗВ - 395 (+0) од,
  • засоби ППО - 211 (+0) од,
  • літаків - 281 (+0) од,
  • гелікоптерів - 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),
  • крилаті ракети - 592 (+0),
  • кораблі/катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4531 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 164 (+0).

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження окупантів та 2 ворожі склади боєприпасів.

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