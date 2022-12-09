Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ

Фото: ЗСУ ліквідували ще 310 окупантів за добу (facebook com MinistryofDefence UA)

Українські бійці за останню добу знищили ще 310 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже понад 93 тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 9 грудня орієнтовно склали: особового складу - близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,

танків - 2937 (+0) од,

бойових броньованих машин - 5912 (+1) од,

артилерійських систем - 1926 (+1) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 211 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),

крилаті ракети - 592 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4531 (+3) од,

спеціальна техніка - 164 (+0).