Нові ракетні обстріли по Україні та підозри й обшуки СБУ: новини за 10 лютого

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки головнокомандуючого обговорив майбутній "Рамштайн" і ракетні обстріли, від яких країна потерпала протягом цілого дня.

Детальніше про те, що сталося у п'ятницю, 10 лютого, - у матеріалі РБК-Україна .

Нові ракетні обстріли України тривали практично протягом доби

Російські війська вночі на 10 лютого за годину завдали по Запоріжжю 17 ударів. Окупанти переважно били по енергетичній інфраструктурі.

ЗСУ вночі знищили десяток повітряних цілей, серед них "Шахеди" та "Калібри".

В усіх областях України зранку оголосили масштабну повітряну тривогу. У низці областей повідомляють про вибухи, роботу ППО та "прильоти" - всі подробиці чергової ракетної атаки.

Росіяни влаштували 14 ракетну атаку на енергосистему України. Є влучання в енергооб'єкти в трьох регіонах, через що спостерігаються перебої зі світлом.

Наслідки масованої атаки - у регіонах України перебої зі світлом.

Російські окупанти випустили 71 крилату ракету під час масованої атаки по України. Сили ППО знищили 61 з них.

Атака дронів - ввечері українців попередили про загрозу нових ударів.

Війна Росії проти України: останні новини

Наступ Росії: представник президента назвав можливі напрямки ударів.

У Пентагоні впевнені, що Росія не досягне своїх цілей у війні проти України.

Росіяни близько опівдня завдали удар з артилерії по багатоповерхівці в мікрорайоні Острів у Херсоні. Одна цивільна людина дістала тяжкі поранення.

Російські загарбники обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок цього постраждали багатоповерхові будинки.

Окупанти завдали понад 100 ударів по Сумській області та скинули вибухівку з БПЛА.

У Мелітополі ввечері знову пролунали потужні вибухи.

РФ наступає на п’яти напрямках, а ЗСУ атакували ворожі ЗРК та склад боєприпасів - вечірнє зведення Генштабу ЗСУ.

СБУ сьогодні розпочала масштабну операцію та оголосила підозри

Обшуки по усій вертикалі митниці: СБУ та ДБР розпочали масштабну спецоперацію.

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